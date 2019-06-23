الجيش التركي يعلن تحييد 6 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد ستة من عناصر منظمة "حزب العمال الكردستاني" في إطار عملية مستمرة في منطقة "هاكورك" شمالي العراق منذ شهر.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للوزارة أن العملية التي تحمل اسم "عملية المخلب"، وكانت انطلقت في 27 مايو، "مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها".

وأشارت إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 57.

وتهدف العملية إلى "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب".

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.