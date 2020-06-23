الولايات المتحدة تدين محاولة استهداف المليشيات الحوثية للمناطق المدنية في المملكة السعودية

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، إدانة بلاده محاولة استهداف المليشيات الحوثية للمناطق المدنية في المملكة السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في الجبهات وضد المدنيين اليمنيين وعدم استجابتها للجهود الأممية لتحقيق السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، والذي تم خلاله مناقشة عدد من المستجدات في ظل استمرار التصعيد العسكري الحوثي وعدم استجابة الميليشيا للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، واستهدافها المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي اعترضتها قوات التحالف.

من جانبه، استعرض رئيس الوزراء اليمني، السفير الأمريكي بمجمل التطورات على مختلف الأصعدة بما في ذلك التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض، والدعوة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى, مشيراً إلى أن استهداف الحوثيين المناطق المدنية في المملكة السعودية وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.