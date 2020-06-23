 الكرملين: بوتين يتوجه بكلمة للشعب الروسي اليوم عن نتائج مكافحة كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يونيو 2020 3:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: بوتين يتوجه بكلمة للشعب الروسي اليوم عن نتائج مكافحة كورونا

أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:30 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة متلفزة للشعب الروسي حول نتائج مكافحة وباء كورونا في البلاد.
وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - : "في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت موسكو سيوجه الرئيس كلمة للشعب الروسي".
وأضاف :" ستكون الكلمة عن نتائج مكافحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي".
ولا تستبعد وسائل إعلام روسية أن يتطرق الرئيس الروسي في كلمته أيضا إلى التصويت على التعديلات الدستورية، المقرر له يوم الأول من يوليو المقبل ، والذي يمنح بوتين حق الترشح للرئاسة مجددا في عام 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك