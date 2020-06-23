الكرملين: بوتين يتوجه بكلمة للشعب الروسي اليوم عن نتائج مكافحة كورونا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة متلفزة للشعب الروسي حول نتائج مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - : "في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت موسكو سيوجه الرئيس كلمة للشعب الروسي".

وأضاف :" ستكون الكلمة عن نتائج مكافحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي".

ولا تستبعد وسائل إعلام روسية أن يتطرق الرئيس الروسي في كلمته أيضا إلى التصويت على التعديلات الدستورية، المقرر له يوم الأول من يوليو المقبل ، والذي يمنح بوتين حق الترشح للرئاسة مجددا في عام 2024.