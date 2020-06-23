المنشآت السياحية تشيد بقرار الحكومة بإعادة التشغيل الجزئى للمطاعم

أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25٪ من طاقتها الإستعابية إعتباراً من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وقال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في بيان صحفي، إن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الاستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات والتى أوشكت على الإنهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.

وأضاف المجلس أن هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس محلس الإدارة الأستاذ عادل المصرى عبر الإجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاوناً وثيقاً.

وأكد دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك اتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخري بعد نوقف دام لأكثر من 120 يوماً، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بإنهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكونر بمثابة طوق نجاة للمطاعم.

وناشد المجلس في البيان كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلى الغرفة بطلب التشغيل الجزئى وفقاً للضوابط والقواعد والمعايير التى تم إعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيراً إلى أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش علي المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل الجزئى للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتى تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقاً للنسبة المقررة.

وأوضح المجلس أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير النسئول، مؤكداً الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنظومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع "الرواد والعاملين معاً" وفقاً لما تم إقراره من معايير صحية.