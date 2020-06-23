الهند والصين تتفقان على تهدئة التوترات بعد اشتباك حدودي دموي

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قالت الهند والصين اليوم الثلاثاء إنهما اتفقتا على تهدئة التوترات بشأن اشتباك حدودي سقط خلاله قتلى حيث انضم وزيرا خارجية البلدين إلى اجتماع افتراضي استضافه نظيرهما الروسي.

وذكر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الهند والصين عززتا علاقاتهما خلال الاجتماع، الذى تم عقده عبر تقنية الفيديو، وفقا لتعليقات نقلها الإعلام الرسمي الروسي.

وقال لافروف إن الدبلوماسيين الهندي والصيني أظهرا " تقارب نهجهما إزاء المشكلات الرئيسية اليوم". وقال إن روسيا لا تخطط للتوسط في النزاع بين البلدين.

وجاء اجتماع وزيري الخارجية بعد يوم من اجتماع قادة الجيشين الهندي والصيني في مولدو في الجانب الصيني من الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا لتهدئة التوتر بشأن اشتباك 15 يونيو في نقطة متنازع عليها على الحدود نفسها.

وتم تسجيل مقتل عشرين جنديا هنديا في قتال مباشر مع القوات الصينية في وادي جالوان في لاداخ الشرقية .

وبينما تقول تقارير إعلامية هندية إن جنودا صينيين قتلوا أيضا، فإن بكين لم تكشف عن أي معلومات من هذا القبيل. واتهم كلا البلدين الآخر بإثارة الاشتباك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي في بكين إن قوات الحدود الهندية والصينية توصلت إلى "تفاهم مشترك" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة التوترات.

وأفادت مصادر بالجيش الهندي بأن المحادثات الأساسية على مستوى القادة أمس الاثنين كانت ودية وبناءة.