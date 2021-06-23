الصحة التونسية تعلن اكتشاف اصابات بالسلالة الهندية

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أولى الاصابات بالسلالة الهندية المتحورة والبالغ عددها مؤقتا ست إصابات.

وأفادت الوزارة أن عمليات التقطيع الجيني متواصلة حتى تصدر النتائج النهائية لحالات العدوى بالسلالة الهندية بينما ستنظر اللجنة العملية لمجابهة كورونا خلال اجتماع لها يوم غد الخميس في تدابير جديدة على ضوء النتائج.

ويشهد الوضع الوبائي تدهورا في عدة مناطق في البلاد، ومن بينها أربع ولايات دخلت في حجر صحي شامل.

وأحصت وزارة الصحة 95 حالة وفاة و3638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف يناير الماضي الذي شهد 4170 إصابة بالفيروس.

وتسبب الوباء في وفاة 14 ألفا و318 شخصا منذ مارس 2020.