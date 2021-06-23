موسكو تستضيف الجولة الرابعة لمفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسي

تختتم غدا الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات ابرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي والذي يضم كل من روسيا الاتحادية – بيلاروسيا – كازاخستان – ارمينيا - قيرغيزستان.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه ترأس الجانب المصرى فى المفاوضات إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ، كما شارك فى المفاوضات المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

من جانبه قال السجينى إن الاجتماعات استمرت على مدى ال 3 أيام الماضية وتناولت موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة.

وأشار إلى أن جولة المفاوضات شهدت تقدما ملموسا على كافة المستويات ، حيث تم التأكيد على أهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري.

ولفت السجينى إلى أنه سبق أن عقدت ثلاث جولات للمفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع وهو ما تم مناقشته مع تجمعات رجال الأعمال المصرية كاتحاد الصناعات، والغرف التجارية المصرية، والمجالس التصديرية، والتي رحبت بهذا التعاون، وأكدت أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات لبدء تنفيذ الاتفاق.