الصادرات السلعية للسعودية ترتفع بـ98% في أبريل بدعم من ارتفاع الصادرات البترولية

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أظهرت بيانات جرى نشرها اليوم الخميس ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية في أبريل الماضي بنسبة 98% عن الشهر نفسه من العام السابق، حيث بلغت قيمتها 137.1 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

ووفقا لبيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 123%، بمقدار 60.5 مليار ريال.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في أبريل 2021 إلى 80% في أبريل 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعا بنسبة 36.6% عن أبريل 2021، حيث بلغت 27.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 11.2% بـ5.6 مليار ريال وبلغت قيمتها 55.3 مليار ريال، مقابل 49.7 في أبريل 2021.