 رئيس حركة فتح يستقبل السفير المصري في رام الله - بوابة الشروق
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رئيس حركة فتح يستقبل السفير المصري في رام الله


نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 5:09 م | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 5:09 م
استقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، السفير طارق طايل، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، حيث تم تناول الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية وما تشهده من تحديات لا سيما ما يتعلق باستمرار الأنشطة الاستيطانية ومواصلة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

كما تم تناول أهمية مواصلة التنسيق الثلاثي بين مصر وفلسطين والأردن من أجل إعادة استئناف مسار السلام سعيًا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا، وأكد السفير المصري على أن حقوق الشعب الفلسطيني كانت وستظل حاضرة بقوة في أولويات السياسية الخارجية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط يظل مرتبطًا بالتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

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