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حزب شولتس: البرلمان الألماني سيصادق على اتفاقية تحرير التجارة مع كندا

أولاف شولتس
أولاف شولتس
برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 10:56 م
أفاد بيان صادر عن حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس، بأن البرلمان الألماني سيصادق على اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة باسم اتفاقية "سيتا".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين، فيرينا هوبرتس، قولها في البيان إنه " تم تحقيق انفراجة".

وأضافت هوبرتس أن اتفاقية "سيتا" ستساعد على تحديد "معايير واضحة لمزيد من التطوير لعلاقاتنا التجارية".

ومن المنتظر أن يقوم البرلمان الألماني بقراءة أولى للاتفاقية في الأسبوع المقبل قبل العطلة الصيفية.

يذكر أن اتفاقية "سيتا" دخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ سبتمبر 2017.

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