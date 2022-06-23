تايوان ترصد 22 طائرة حربية صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي اليوم

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ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 22 طائرة حربية صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشمل الطائرات طائرتين من طراز "واي- 8 إيه إس دابليو" وطائرتين من طراز "كيه جيه- 500 إيه إي دابليو آند سي، وطائرة من طراز "واي- 8 إي دابليو" وعشر طائرات من طراز "جيه- 16" وخمس طائرات من طراز "جيه إتش- 7" وطائرتين من طراز "إتش- 6".

وأطلقت تايوان تحذيرات لاسلكية وأرسلت أنظمة صواريخ للدفاع الجوي خلال التوغلات.

وبينما هددت الصين مرارا بالسيطرة على تايوان عبر التدخل العسكري، أعربت القيادة في بكين عن تفضيلها للتوحيد السلمي.