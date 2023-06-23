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مقتل شاب سوداني على يد صديقه بسبب خلافات بينهما في الطالبية

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 4:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 4:44 ص

أقدم شاب سوداني الجنسية، على قتل صديقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، في منطقة الطالبية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور علي جثة شاب بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الشاب "خباب.ح"، سوداني الجنسية، بها طعنة نافذة، وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقى مصرعه علي يد آخر بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

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