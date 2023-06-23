الحوثيون يدفعون بمئات المقاتلين إلى جبهات تعز اليمنية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني مساء اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي دفعت بمئات المقاتلين إلى جبهة محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأوضح الإرياني في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن دفع مليشيا الحوثي المئات من مقاتليها من محافظة ذمار إلى جبهات محافظة تعز المُحاصرة، عمل استعراضي بائس، يهدف لاستدراج المزيد من المقاتلين والأطفال وتجنيدهم في صفوفها".

وأضاف أن الدفع بهؤلاء" يهدف لرفع الروح المعنوية لعناصر الجماعة، ويكشف موقفها الحقيقي من دعوات التهدئة وإحلال السلام".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي تمارس هذا التصعيد العلني والسلوك الاستفزازي أمام مرأى ومسمع من العالم، ضاربة عرض الحائط بجهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، ودون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب المتواصلة منذ تسعة أعوام".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من هذا التصعيد.

كما دعا الإرياني إلى "اتخاذ خطوات دولية عملية لإجبار مليشيا الحوثي على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام، والتوقف عن ممارساتها الاستفزازية، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن ملايين المدنيين المحاصرين في تعز" ، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، سفراء الاتحاد الأوروبي، بأن" جماعة الحوثي لم تبد أي تجاوب مع مساعي السلام".

وتأتي هذه التطورات وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة اليمن المستمرة منذ نحو تسع سنوات، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.