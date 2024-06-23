نتنياهو يشكو الانخفاض الكبير في إمدادات الأسلحة الواردة من واشنطن

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته لتل أبيب، منذ بداية الحرب على غزة.

وقال في كلمة باجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لبلاده دعمًا مهمًا خلال الحرب.

وشكا خلال الجلسة من الانخفاض الكبير في توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، منذ 4 أشهر من الآن.

وناشد «الأصدقاء الأمريكيين» تسريع عملية تسليم أسلحة لإسرائيل، قائلًا إنه طالب بالأمر مرارًا وتكرارًا على أعلى المستويات.

وأكد استعداده لتحمل أي «هجوم» على شخصه، مضيفًا: «الحفاظ أمن إسرائيل من مسئوليتي كرئيس وزراء، وسأفعل كل شيء لضمان تقديم أفضل الأسلحة للجنود».

وأضاف: «في ضوء ما سمعته مؤخرا أعتقد أن قضية الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب، لأننا بهذا السلاح سنحقق النصر».

وأشار إلى أنه مستمر في معارضته لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بالمماثلة لمعارضته إنهاء الحرب على غزة لأنه يخدم حماس، وفقًا لمزاعمه.