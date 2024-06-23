قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ 3.1 مليون شجرة تمت زراعتها في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المبادرة لها عدد من الأهداف أهمها التصدي كل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة مشكلات التصحر المحتملة.

وأشار إلى أنّ الدولة وضعت هدفا مهما في إطار هذه المبادرة هو زيادة كميات الأخشاب المنتجة محليا ما يقلل من فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى أنّه لم يحدث مسبقا أن تم قطع أي أشجار من قِبل وزارة الزراعة، منوها بأنه لا يعرف من يقف وراء أشجار تم قطعها.

وجدد التأكيد على أن كل الجهات والحدائق والمزارع التابعة لوزارة الزراعة لم تقطع أي شجرة مُطلقا، واصفا ما يتردد بغير ذلك بأنه إدعاء غير حقيقي.



وكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مرحلتيها الأولى والثانية، تضمن 13 محافظة حتى الآن.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتى تم الانتهاء من تنفيذها كاملة، وردت الأشجار المطلوبة، للمحافظات المستهدفة، وعددها 7 محافظات وهي: القليوبية، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد، بواقع 1.3 مليون شجرة، تضم 17 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة، والتي تشمل: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجى، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، السرو البلدي، النبق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفي، ورمان.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إنه يتم خلال المرحلة الثانية" للمُبادرة توريد 995 ألف شجرة لـ 6 محافظات، هي: القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، البحر الأحمر، فضلا عن وزارة الصحة ممثلة في المنشآت التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، حيث يتم توريد 18 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة وهي: زيتون، ليمون، فرشة زجاج، أكاسيا جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفي، جوافة، رمان، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق "سدر"، ماهوجنى، وتوت عمانى.

وأضاف أن ذلك يأتي بخلاف 800 الف شجرة، تم زراعتهم بالغابات الشجرية التابعة للوزارة والمناطق المحيطة بها، وما تم اهدائه للمحافظات وبصفه خاصه المحافظات الحدوديه، ليصبح إجمالى ما تمت زراعته حتى الآن 3.1 مليون شجرة.