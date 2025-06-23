سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين سلسة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات مستهدفا بلدات الزرارية وكفرملكي وأنصار في جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة عزة، والمنطقة الواقعة بين بلديتي بصليا وبرتا، وبلدة حورتا التحتا والمحمودية والوردية في جنوب لبنان، وأغار للمرة الثانية على بلدتي كفرملكي وبرتا الجنوبيتين.

وتسببت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أطراف بلدة عزة، باندلاع بحريق هائل تعمل سيارات الدفاع المدني على إخماده.

كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه عائلة كانت تتفقد منزلها في منطقة خلة وردة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" .

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.