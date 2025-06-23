محافظ الشرقية يُشارك في احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو بمجمع النيل للإعلام بالزقازيق

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في الاحتفالية التي نظمها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للإستعلامات بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تعد نقطة تحول هامة في تاريخ مصر الحديث.

حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، والدكتور أحمد يحيي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ودسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، وعدد من نواب البرلمان وأبناء المحافظة .

بدأت فعاليات الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمة لـ الكاتب الصحفي مصطفى بكري، حول التحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة بعد ما جرى في سوريا ولبنان وفلسطين وأصبحت الأراضي العربية مهددة من قبل إسرائيل، مشدداً على أهمية الإصطفاف الوطني لمواجهة هذه التحديات والسعي الدءوب لدعم القيادة السياسية في مواقفها .

وأضاف بكري، أن مصر تواجه 4 تحديات خطيرة: التحدي الأول هو التهجير القصري الذي حاولت إسرائيل القيام به فى مواجهة تصفية القضية الفلسطينية، والأمر الثاني هو هذه الانتعاشة التي سرت في جسد خلايا الجماعات النائمة والجماعات الإرهابية، أما التحدي الثالث هو سعى إسرائيل إلى إجتياح العديد من المناطق الهامة والخطيرة في المنطقة العربية، وأخيراً التحدي الرابع وهو ضرب إيران وحدوث تداعيات خطيرة على المنطقة والشرق الأوسط، مؤكداً أن القيادة السياسية تدرك تماماً هذه المخاطر وطبيعتها وتتعامل معها بالحكمة والذكاء والموضوعية.

كما أكد أن مصر تمتلك جيشاً قوياً وإرادة وعزيمة وقيادة سياسية حكيمة، إضافة إلى أن لديها شعباً واعياً ومؤسسات قوية تجعلها بلدا آمناً ومستقرا داعياً المولي عز وجلا أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه أعرب محافظ الشرقية عن سعادته للمشاركة في إحتفالية ذكرى ثورة 30 من يونيو، قائلاً: إنها لم تكن مجرد حدثا سياسيا، بل كانت صحوة وطنية شاملة أعادت لمصر هويتها، واستردت إرادة شعبها العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري، بكل طوائفه وانتماءاته، ليقولوا كلمتهم بكل قوة (لا للعبث بمصير الوطن، ولا لطمس الهوية، نعم لدولة مدنية وطنية حديثة، يعيش فيها الجميع في أمان واستقرار)".

وقال إن المحافظة بجهازها التنفيذي لا تألوا جهداً في تلبية إحتياجات المواطنين وتسعي جاهدة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة، مشيرا إلى أن مكتبة مفتوح للجميع وتم تخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين لاستعراض مشاكلهم في حضور جهات الاختصاص وإيجاد حلول عاجلة لها وكذلك توفير فرص عمل للشباب الجاد ولذوي الهمم بالقطاع الخاص ليحيوا حياه كريمة.

وأكد حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام.

وأوضح محافظ الشرقية ان المحافظة تمتلك العديد من المقومات الصناعية حيث تضم 4 مدن صناعية تزخر بالعديد من المصانع والشركات والتي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري وكذلك تحتل المحافظة المركز الأول في إنتاج وتوريد محصول القمح كما تتصدر المحافظة المراكز الأولى في تنفيذ التكليفات والملفات الرئاسية كتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.