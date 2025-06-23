إيران تعتقل منتقدين للحكومة وأشخاص يشتبه أنهم جواسيس بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية

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أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت منتقدين للحكومة وأشخاص يشتبه أنهم جواسيس في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على أهداف إيرانية.

وأفادت تقارير بأن السلطات احتجزت أشخاصا بتهمة التعبير عن دعمهم لإسرائيل أو الاحتفال بالضعف المفترض في قيادة طهران.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، اليوم إنه تم اعتقال 11 شخصا في زاراند في شرق وسط إيران، بسبب "أنشطة دعائية" مزعومة، بما في ذلك شخص متهم "بدعم وتأييد" إسرائيل.

كما تم الإعلان عن اعتقالات إضافية في مقاطعة مازندران شمالي إيران، حيث تم اتهام العديد من الأفراد بدعم إسرائيل عبر الإنترنت أو محاولات تقويض الحكومة.

وفي مدينة أستارا القريبة من الحدود مع أذربيجان، جرى اعتقال رجلين، 35 عاما، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.