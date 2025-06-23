البنتاجون: لا خسائر بشرية في قاعدة العديد إثر الهجوم الإيراني

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أعلن مسئول في البنتاجون عدم ورود أي تقارير عن سقوط خسائر بشرية في الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين لمسئول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فضل عدم كشف هويته، عقب استهداف إيران للقاعدة الأمريكية في قطر مساء الاثنين.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن إيران شنت هجومًا على قاعدة العديد الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضاف أنه "لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن"، وأن "الوضع قيد المراقبة الدقيقة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية إيرانية ضد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن بعض الصواريخ أصابت القاعدة الأمريكية وأنّ المعلومات التي لديهم تفيد بـ "إصابة 3 صواريخ قاعدة العديد حتى الآن".

وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى شن هجوم صاروخي أيضا على قاعدة أمريكية في العراق.

وتُعد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، حيث تضم 8000 جندي أمريكي.

وإلى جانب قاعدة العديد يوجد لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف جندي في قواعدها العسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.