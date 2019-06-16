وسائل إعلام فنزويلية: انقطاع الكهرباء عن كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد

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شهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية، وفقا لقناة روسيا اليوم" الفضائية أن ثلاثة من أصل خمسة خطوط مترو أنفاق بـ العاصمة كاراكاس توفقت عن العمل.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "جوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري مارس وأبريل الماضيين.

من جهته ، علق الرئيس الفنزويلي على الحادث عبر "تويتر" كاتبا: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين. سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر. سننتصر!".

وشهدت فنزويلا في مارس انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي شمل ولاياتها الثلاث والعشرين دام أسبوعا، وأدى إلى شلل في الخدمات العامة ولا سيما في شبكات توزيع المياه وعطّل الأعمال والدراسة.

كانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت المعارضة وداعميها من الخارج بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهربائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.