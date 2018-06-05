الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن أربعة فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، واثنين من كل من رام الله وقلقيلية، فيما جرى اعتقال فلسطيني واحد من كل من نابلس والخليل.

من ناحية أخرى، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن الأسير مصطفى عطية جبريل حسنات (21 عاما) من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبينت الهيئة - في تقرير اليوم الثلاثاء- أن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسير حسنات والقابع حاليا في عزل معتقل "أوهلي كيدار"، ويشتكي من أوجاع حادة في المعدة ودوخة وفقد من وزنه 17 كجم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حسنات بتاريخ 5/6/2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى اللحظة، وهو مصاب عدة مرات برصاص جيش الاحتلال.

يشار إلى أن الأسرى المضربين حاليا إضافة للأسير مصطفى حسنات، جعفر عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، وأسيرين من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم وهما محمد أبو عكر (24 عاما)، والأسير حسن الزغاري، والأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين.