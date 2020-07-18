نور الشربيني: تتويجي ببطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة أمر لا يصدق

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قالت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الإسكواش أن تتويجها بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها هو أمر لا يصدق.

وحصدت نور الشربيني لقب بطولة العالم عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3 – 1، في لقاء استغرق 53 دقيقة.

وحصلت نور الشربيني اللقب الخامس لها ببطولات العالم بعد فوزها في 4 مناسبات من قبل أعوام "2015 – 2016 – 2018 – 2019".

وقالت نور في تصريحات عقب التتويج: "الآن أنا في إحساس صعب ولا أعرف ماذا أقول فإذا أخبرني أحد بأنني سأتوج بلقب بطولة العالم 5 مرات فهو أمر لا يصدق".

وأضافت: "أنا سعيدة للغاية بهذا اللقب ولقد كانت المباراة النهائية رائعة وممتعة أمام نوران جوهر وهي لاعبة مميزة وصلت للنهائي للمرة الأولى وكانت تلعب بدون ضغوطات".

وتابعت: "لعبت ببعض الضغوطات أملا في حصد اللقب وخسرت شوطي الأول في البطولة فأنا ألعب أمام المصنفة الثانية العالمية والفوز لم يكن سهلا".

وأتمت: "أهدي هذا اللقب للشعب المصري ووالدي وعائلتي بأكملها والفريق الخاص بي والمدربين الذين عملوا معي".