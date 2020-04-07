وكالات صحة أوروبية: سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تهيمن على 19 بلدا في أوروبا

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره ستوكهولم، والمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، ومقره كوبنهاجن اليوم الجمعة، أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) شديدة العدوى باتت تهيمن الآن على أجزاء كبيرة من أوروبا.



وأظهرت البيانات التي تم جمعها بين 28 يونيو و11 يوليو أن سلالة دلتا تجتاح 19 من بين 28 دولة مع معلومات كافية.



وبلغ متوسط نسبة حالات دلتا التي جرى تحليلها في هذه البلدان الـ19، 3ر68 %، في حين بلغ متوسط نسبة حالات سلالة ألفا التي كانت مهيمنة سابقا 3ر22%.



وفي الوقت ذاته، لفتت الهيئتان الصحيتان الانتباه إلى ضرورة تكثيف الجهود مرة أخرى لمنع انتقال فيروس كورونا.



وارتفع عدد الحالات المؤكدة في أوروبا في كل أسبوع من الأسابيع الأربعة الماضية، مع زيادة سريعة بشكل خاص بين الشباب.



وتم بالفعل الكشف عن سلالة دلتا في جميع البلدان الأوروبية تقريبا، وسوف تستمر في الانتشار لتحل محل السلالات الأخرى ما لم يظهر فيروس جديد.



ووفقا للاتجاهات الحالية، ستصبح سلالة دلتا هي المهيمنة في جميع أنحاء العالم في غضون الأشهر المقبلة.



وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج: "نحن بعيدون كل البعد عن نهاية قريبة للجائحة، وللأسف نشهد في العديد من البلدان في منطقتنا ارتفاعا كبيرا في الحالات المرتبطة بانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى".



وأضاف قائلاً "والخبر السار هو أن البيانات تظهر بوضوح أن تلقي سلسلة تطعيم كاملة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض الشديد والوفاة. لذا يجب الاستجابة لنداء التطعيم".