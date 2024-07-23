الخارجية اللبنانية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية.

وأعربت الوزارة في بيان عن "إدانتها قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منظمة إرهابية، واستهداف دور هذه الوكالة باعتبارها التجسيد السياسي والقانوني لالتزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين، وحقهم في العودة إلى أرضهم".

ورأت أن "هذا القرار هو خطوة جديدة في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض عمل الوكالة ودورها في دعم اللاجئين، وحفظ حقهم في العودة، ضمن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينة، وحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل".

وشددت الوزارة على "ضرورة دعم استمرارية عمل وكالة "الأونروا" حفاظا على دورها، وولايتها وصلاحيتها، المحددة في قرار إنشائها، لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات لا سيما الصحية، والتعليمية اللازمة للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودتهم إلى ديارهم والعمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على ثلاثة مشروعات قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة “إرهابية”، وحظر عملها في إسرائيل، وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.