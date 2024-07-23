بريطانيا: وفاة امرأة بعد تعرضها لهجوم من كلب أليف

لقيت إمرأة في الثلاثينات من العمر حتفها بعد تعرضها لهجوم خطير من قبل كلب أليف ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولي الصحة والشرطة في مدينة كوفنتري البريطانية.

واستدعت السلطات سيارة إسعاف إلى أحد المباني في مدينة ويست ميدلاندز بعد منتصف النهار بقليل بعد تلقيها بلاغا عن الهجوم. وتم نقل المرأة من المبنى بمساعدة الشرطة ، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت هيئة الإسعاف في بيان لها إن طاقم الإسعاف ،:" حاول تقديم دعم متقدم للحياة ولكن بكل أسف ورغم بذل قصارى جهده ، لم يتمكن من عمل أي شيء لإنقاذ حياة المرأة وتم تأكيد وفاتها في مكان الحادث بعد وقت قصير".

وقال البيان إنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث.