السكرتير العسكري بمكتب نتنياهو: السنوار أصبح يتمتع بمكانة عالمية

هاجم عوفر فينتير السكرتير العسكري بمكتب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، طريقة إدارة جيش الاحتلال للحرب على قطاع غزة مشيرا إلى أن الجيش يزيد الأمور خطورة بغزة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن فينتير قال إن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أصبح يتمتع بمكانة عالمية.

وقبل أسابيع من شن حماس عملية طوفان الأقصى، بعث السنوار رسالة شخصية إلى مسئولين إسرائيليين، حذرت من اندلاع "تصعيد" مرتبط بقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن رسالة السنوار كانت تفيد أنه "من المتوقع اندلاع تصعيد في السجون وفي قضية الأسرى".

وأشارت إلى أن الرسالة وصلت إلى إسرائيل وأن السنوار علم أنها وصلت، من دون أن تحدد الشخص الذي تلقى الرسالة أو كيفية نقلها.

وأضافت القناة أن الرسالة لم تحمل تحذيرا واضحا بشأن عملية 7 أكتوبر، لكنها "ربما كانت تلقي الضوء عليها بصورة غير مباشرة".

وفقا للقناة، فإن من تلقوا الرسالة استبعدوا احتمال أنها تشير إلى اضطرابات تحدث بين السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، واعتقدوا أنها تتعلق بأسرى أو مفقودين إسرائيليين في وقائع سابقة.