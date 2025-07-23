 إسرائيل.. الكنيست يصوت اليوم على مقترح يدعم ضم الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل.. الكنيست يصوت اليوم على مقترح يدعم ضم الضفة الغربية

القدس / الأناضول
نشر في: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 2:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 2:05 م

يصوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، على مقترح يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "القناة 14" العبرية، إن المقترح تقدم به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن المقترح "تصريحي فقط" وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه "يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا" حسب وصفها.

وأشارت القناة إلى أنه "سيبدأ النقاش حول التصويت اليوم الساعة الرابعة مساء بتوقيت إسرائيل (+3 ت ج)".
وذكرت أن حزب "شاس" الديني سيصوت لصالح المقترح رغم انسحابه من الحكومة، كما سيصوت لصالحه حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وأضافت القناة: "يضمن دعم حزب شاس فعليا أغلبية كبيرة للمقترح في الجلسة العامة".


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