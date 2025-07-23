مصادر تركية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تبدأ مساء الأربعاء

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أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أنه من المنتظر أن تبدأ الجولة الثالثة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركيا، حوالي الساعة السابعة مساءً (ت.ج+3).

وأوضحت المصادر للأناضول، أن المفاوضات ستجري في قصر تشيراغان بمدينة إسطنبول.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع الذي سيرأسه وزير الخارجية هاكان فيدان، كل من رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس هيئة الأركان متين جوراك.

وسيحضر الاجتماع من الجانب الروسي، فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

بينما سيحضر من الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا.

واحتضنت إسطنبول سابقا جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.