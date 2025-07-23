تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقا مبدئيا يتعلق بطائرات يوروفايتر

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وقعت تركيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، اتفاقا مبدئيا لبيع طائرات يوروفايتر تايفون لتركيا، في خطوة مهمة ضمن جهود أنقرة لتحديث أسطولها الجوي.

ووقع وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره البريطاني جون هيلي مذكرة تفاهم خلال معرض للقطاع الدفاعي في إسطنبول، وذلك حسبما قالت وزارة الدفاع التركية.

وطالما سعت تركيا لشراء 40 طائرة يوروفايتر، التي يقوم بتصنعيها كونسورتيوم بريطاني وألماني وإيطالي. ويتردد أن ألمانيا عارضت صفقة البيعفي بادىء الأمر، ولكنها تراجعت لاحقا عن موقفها. وقادت بريطانيا المفاوضات بالنيابة عن الكونسورتيوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن مذكرة التفاهم تقرب الدولتين" نحو اتفاق كامل بشأن الطائرات".

وأضاف البيان" يرحب الوزيران بالتوقيع باعتباره خطوة إيجابية نحو تقريب تركيا من الحصول على الطائرات، ومشاركة الطموح المشترك للتوصل لصيغة نهائية للترتيبات الضرورية في أقرب وقت ممكن".