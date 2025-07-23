جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب القبول للعام الجديد وتحدد ضوابط صارمة للتقديم والدفع الإلكتروني

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أعلنت جامعة المنوفية الأهلية بدء التقديم للقبول بكلياتها للعام الجامعي 2025-2026، وذلك للفئات التالية: طلاب الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، ومدارس المتفوقين STEM، مع استمرار التقديم لشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ويبدأ التقديم إلكترونيًا من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، عبر موقع الجامعة للتنسيق الموحد:

https://mnulms.menofia.education/admission



ويستمر حتى اليوم التالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

تعليمات التقديم تشمل:

تسجيل البيانات بدقة على الموقع.

رفع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد.

سداد رسوم فتح الملف (1500 جنيه غير مستردة) عبر منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بالجامعة، باستخدام: البطاقات البنكية، شركات التحصيل، أو فروع البنك الأهلي عبر خدمة "مدفوعات إنترنت" باسم الجامعة.

ولفتت إلى رفض أي إيصال يتم دفعه خارج المنظومة المعتمدة، مثل InstaPay. ويُنصح بالاحتفاظ برقم الطلب وصورة من إيصال الدفع، مع متابعة فيديو شرح الخطوات عبر:





بعد انتهاء فترة التقديم، يُجرى تنسيق داخلي حسب المجموع، ويُستبعد من لا يحقق الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الجامعات الأهلية. وفي حال التساوي، يُراعى الموقع الجغرافي.

يتم إعلان نتيجة القبول عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق. ويتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات، وفي حال الخطأ يتم إلغاء التسجيل.

كما يُشدد على أهمية حفظ الرقم القومي وكلمة المرور، لضمان متابعة الملف الشخصي، ويُعتبر الموقع الرسمي وصفحة الجامعة على فيسبوك المصدران الوحيدان للمستجدات.

ويُراعى عند التنسيق الداخلي توزيع الطلاب وفق الأماكن المتاحة بكل كلية، مع الالتزام بسداد المصروفات خلال المدة المحددة، وإلا تُلغى أحقية القبول.

وأكدت أن القبول النهائي مشروط بصدور الحدود الدنيا للقبول من مجلس الجامعات الأهلية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي.

وتحذر الجامعة من التعامل مع أي وسطاء أو مندوبين داخل مصر أو خارجها، مؤكدة أن التقديم يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.