مستقبل وطن المنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا بمركز وبندر المنيا لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمراً جماهيرياً موسعاً بمركز وبندر المنيا، وذلك بحضور جماهيري كبير من أهالي المركز والبندر، بهدف دعم مرشحي الحزب "فردي" و"القائمة الوطنية من أجل مصر"، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واستمرارًا لتنفيذ خريطة اللقاءات الجماهيرية لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بكافة المراكز والأقسام.

جاء المؤتمر تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة، أمين الحزب بمحافظة المنيا، ووليد عبد القوي، أمين التنظيم بالمحافظة، ومحسن حته، الأمين المساعد بالمحافظة، ومحمد ناصف، أمين البندر، ومؤمن خلاف، أمين تنظيم المركز، وهاني شلقامي، أمين تنظيم البندر.

وأحمد عبد المنعم، وعلي شرموخ، وطاهر فتح الباب، وجمال عباس، مرشحو الحزب "فردي"، ومن القائمة الوطنية: العمدة عثمان المنتصر، وإبراهيم غطاس، وبمشاركة هيئة مكتب أمانتي مركز وبندر المنيا، والنواب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، والقيادات الطبيعية بمركز وبندر المنيا، والوحدات الحزبية، والأهالي بالمركز والبندر.

شهد المؤتمر كلمات من النائب محمد نشأت العمدة، أكد فيها على دعم القيادة السياسية، وأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والتصويت لمرشحي الحزب الذين يمثلون صوت المواطن الحقيقي ويسعون لتحقيق تطلعات الشارع المصري.

وأكد أن الحزب يخوض الانتخابات برؤية وطنية واضحة، تستند إلى الكفاءة والخبرة والتواجد الفعلي في الشارع، مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين هي الدافع الأساسي لمواصلة العمل لخدمة الوطن.

وأكد وليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة، على دعم مرشحي الحزب في النظامين: القائمة والفردي، وكذلك أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات كوسيلة لتحقيق تطلعات الشعب، كما أشار إلى أن الحزب يسعى لتقديم أفضل الكوادر لخدمة المواطنين، معبرًا عن تفاؤله بقدرة المرشحين على تحقيق إنجازات ملموسة تساهم في تحسين مستوى الحياة في المجتمع.

وأكد على أهمية الالتزام الحزبي لكافة القيادات والقواعد التنظيمية، وأن دعم المرشحين يُعتبر واجبًا على أبناء الحزب، وأن المشاركة الانتخابية هي حق أصيل للجميع، داعيًا الجميع إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.



