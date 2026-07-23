مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع موازنة بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب ضد إيران

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع موازنة بقيمة 95 مليار دولار بدعم من الجمهوريين فقط، في محاولة تبدو فرص نجاحها محدودة لتمويل الحرب مع إيران وأولويات أخرى للبيت الأبيض، رغم اعتراض الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين، وذلك في مسعى أخير قبل انتخابات التجديد النصفي.

وانقسم الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الخطة، إذ أبدى المحافظون تحفظهم بسبب عدم وجود تخفيضات مقابلة في بنود الموازنة، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون مضى قدما في الخطة، معتبرا أن المضي بها بشكل منفرد هو أفضل فرصة لتمرير أولويات الرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس المنقسم، رغم الشكوك في مجلس الشيوخ.

وجاءت نتيجة التصويت 216 صوتا مقابل 214، حيث عارض جميع الديمقراطيين مشروع الخطة.

وقال النائب جودي أرينجتون، الجمهوري عن ولاية تكساس رئيس لجنة الموازنة: "مجرد رصاص وقنابل لإنهاء المهمة".

وأشار الديمقراطيون إلى أن الأموال ينبغي إنفاقها في الداخل، ولا سيما على جهود خفض تكاليف المعيشة بالنسبة للأمريكيين.