البديوي: الاعتداءات الإيرانية وتهديد الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أعمال تستوجب موقفا دوليا حازما

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب، أعمال تستوجب "المحاسبة الفورية وموقفا دوليا حازما يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال كلمة البديوي في المناقشة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت عنوان "حوكمة الموارد الطبيعية.. ركيزة للسلام والأمن والازدهار"، اليوم الأربعاء في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة.

وبين البديوي في كلمته أن موضوع الجلسة يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون جعلت الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها الوطنية والجماعية، إذ تمتلك نحو 30% من احتياطيات النفط العالمي، وما يقارب 20% من احتياطيات الغاز الطبيعي، الأمر الذي جعلها شريكًا موثوقًا به لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأدان الأمين العام، بأشد العبارات، التصريحات التي وصفها بأنها غير مسؤولة وعدائية، الصادرة عن "مليشيا الحوثي، وما تضمنته من ادعاءات تجاه السعودية والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب، في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية".