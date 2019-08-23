عودة ساسي وعلاء لقائمة الزمالك أمام ديكاداها

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

شهدت القائمة عودة نجم خط الوسط التونسي الدولي فرجاني ساسي الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب فترة الراحة التي حصل عليها عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا، وكذلك مباريات الزمالك الثلاثة الاخيرة في مسابقة الدوري، كذلك يعود محمود علاء قلب الدفاع للمشاركة منذ آخر مشاركة له في مباراة الأهلي بختام الدوري، إذ تعرض لإصابة في الرأس.

ويعود أيضا عبدالله جمعة الظهير الأيسر للقائمة بعدما غاب عن المباراة الماضية، بينما يستمر غياب طارق حامد لاعب خط الوسط العائد من راحة أيضا.

وفيما يلي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد ابو جبل

الدفاع: محمود علاء -محمد عبد الغني - حازم امام - حمد النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش

الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمد عنتر - اسلام جابر - يوسف اوباما - شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد