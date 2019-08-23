منتخب سيدات تنس الطاولة يحرز الذهبية الـ20 لمصر في الألعاب الإفريقية

حقق منتخب سيدات مصر لتنس الطاولة المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عقب التغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على صالة مولاي حسن بالمغرب.

وفازت مصر في المباراة بأشواط الزوجي 3/1 ثم الفردي 3/0 ثم الخسارة في الفردي 3/0 ثم الخسارة 3/1 في الفردي ثم في أخر المباريات تألقت دينا مشرف وكررت فوز أخر في الفردي بنتيجة 3-0 أخر مواجهة للفردي لتكون النتيجة النهائية 3-2 لصالح مصر.

حضر المباراة النهائية علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر، يحيى دعبس نائب رئيس البعثة، معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة,

ويرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة المكونة من أشرف حلمي المدير الفني، ماجد عاشور المدير الفني، أحمد مسعد طبيبًا واللاعبات دينا مشرف، فرح عبدالعزيز، يسرا أشرف، ريم العراقي، مريم الهضيبي، واللاعبين أحمد صالح، عمر عصر، خالد عصر، محمد البيلي ومحمود أشرف.

وتعتبر هذه الذهبية رقم 20 لمصر في الدورة باليوم السابع للمنافسات.