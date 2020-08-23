رئيسة وزراء فنلندا تتولى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ببلادها

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين توليها قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، وذلك عقب 8 أشهر من توليها رئاسة الوزارة كأصغر رئيسة وزراء في العالم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي -وهو أكبر حزب في فنلندا- انتخب مارين بالاجماع اليوم لتصبح ثاني امرأة تتولى قيادة الحزب في تاريخه.

وأضافت أن مارين (34 عاما) ستخلف أنتي رين، الذي تولى قيادة الحزب منذ 2014 وتنحى من منصبه كرئيس للوزراء في ديسمبر الماضي عقب سلسلة من النزاعات السياسية الداخلية.

وتترأس مارين حكومة ائتلافية مكونة من 5 أحزاب تقودهم نساء، وتزامنت بداية توليها منصب رئاسة الوزراء مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، التي استطاعت أن تستحوذ من خلالها على ثقة واحترام الجميع، حيث بلغ إجمالي أعداد الوفيات بالفيروس في فنلندا 334 حالة فقط، فضلًا عن كونها ناشطة فيما يتعلق بالقضايا البيئية وحقوق المرأة.