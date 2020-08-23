تعرف على الطريقة المثالية لتنظيف غسالة الملابس

تتعرض الغسالة إلى الجراثيم والبكتيريا مع كل مرة تقوم فيها بتنظيف الملابس، وهذا مع الوقت يؤدي لعدم تطهير الملابس بشكل جيد، وبالتالي يصبح الجسم عرضة للأمراض ولهذا يجب الاهتمام بتنظيف الغسالة.

• طريقة تنظيف الغسالة

يمكن تنظيف الغسالة المفتوحة من الأعلى عبر تشغيل دورة غسيل عادية بالماء الساخن، ووضع نصف كوب من بيكربونات الصودا وكوبين من الخل الأبيض؛ وذلك لأن هذه المواد تفكك الشحوم وتقضي على الأوساخ وتنظف خرطوم الماء الذي تتراكم داخله بقايا أوساخ الملابس.

كما يجب تنظيف جسم الغسالة بالخارج، باستخدام قطعة قماش مبللة مع سائل تنظيف للتخلص من أي بقع أو غبار أو بكتيريا متراكمة بسبب ملامسة الغسالة للملابس غير النظيفة، وفقًا لموقع "ستاي آت هوم مام" الأسترالي الخاصة بالأمهات.

وفي حالة امتلاك غسالة تفتح من الأمام، فيجب وضع معلقتين كبيرتين من بيكربونات الصودا في درج المنظف، و1/2 كوب من الخل الأبيض في الحلة الداخلية، وتشغيل دورة الغسيل على الساخن، وفي حالة عدم وجود خل يمكن استبداله بمنعم الأقمشة.

وبعد الانتهاء من التنظيف، من الأفضل ترك باب الغسالة مفتوحًا ليتدفق الهواء إلى الداخل ويجفف أي ماء زائد يسبب بكتيريا أو رطوبة، وفي حالة استمرار وجود تعفن داخل الغسالة أو رائحة كريهة، يجب خلط كمية من الماء الساخن مع الخل ومسح الغسالة بقطعة قماش.

وإذا استمرت الرائحة الكريهة، يجب اللجوء إلى وضع 10 قطرات من زيت القرنفل داخل الغسالة وتشغيل دورة الغسيل الساخنة لأن هذا الزيت قاتلًا طبيعيًا للعفن ويجعل الغسالة رائحتها جيدة والملابس أيضًا، والحيلة الثانية هي ملء الغسالة العلوية بالماء الساخن ووضع كوب من الكلور وتركه 10 دقيقة ثم صرف الماء وتشغيل الغسالة على دورة عادية للتخلص من بقايا المبيض لأنه يدمر بعض أنواع الملابس، أما الأمامية فيجب إضافة معلقتين كبيرتين من المبيض وتشغيل الغسالة على دورة كاملة بالماء الساخن.

• غسل درج المسحوق

ويحتاج درج المسحوق إلى التنظيف أيضًا لأنه بيئة جيدة للرطوبة بسبب احتوائه على ماء وبقايا مسحوق، وأفضل طريقة لتنظيفه هي وضعه في غسالة الأطباق أو غسله في حوض الأطباق بالماء الساخن والقليل من الكلور وتركه في الشمس حتى يجف ويصبح نظيفًا.

• كم مرة تحتاج الغسالة إلى التنظيف؟

يجب تنظيف الغسالة مرة كل شهرين أو 3 أشهر، ولكن إذا كانت تستخدم لتنظيف الملابس الدهنية كثيرًا أو ملابس الأطفال شديدة الاتساخ فيجب غسلها مرتين بالشهر.

وخلال الصيف، يجب إزالة الملابس فورًا من الغسالة بعد انتهاء دورة الغسيل لأنها تصبح رطبة وهذا يزيد من البكتيريا داخلها وبالغسالة، وفي حالة الاعتياد على غسل الملابس ليلًا، يجب تأخيرها حتى تنتهي بمجرد الاستيقاظ لتعليق الغسيل سريعًا بالهواء.