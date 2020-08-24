وزير الاتصالات: الانتهاء من ميكنة 361 مكتب للشهر العقاري بنهاية سبتمبر المقبل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم وضع خطة لميكنة خدمات التوثيق بالاشتراك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أنه بنهاية سبتمبر المقبل سيتوافر 361 مكتب، تتنوع بين مكاتب الشهر العقاري ومكاتب البريد وخدمات المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأعلن عن اقتراب موعد الانتهاء من منصة مصر الرقمية، التي تحمل مجموعة من الخدمات الحكومية، أهمها خدمات التوثيق.

وأوضح أن المنصة تسمح للمواطن بتحديد نوع التوكيل وإدخال كل البيانات ودفع الرسوم الخاصة بالتوكيل، ثم يتوجه إلى مكتب التوثيق لاستلام التوكيل.

وكان وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء ميكنة كاملة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وإخطار حالات المنع من التصرف في أموالهم والسفر إلكترونيا بموجب ميكنة دورة عمل جهاز الكسب غير المشروع، وحصرهم في قاعدة بيانات إلكترونية وربطها بمكاتب التوثيق والمأموريات ومكاتب السجل العيني.