أمينة تطرح كليب أغنية «مخاصمني» عبر يوتيوب

طرحت المطربة الشعبية أمينة كليب أحدث أغنياتها بعنوان "مخاصمنى"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات حاتم الشيخ وألحان حسين زكريا وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب إخراج تامر سليم.

وطرحت أمينة مؤخرا أغنية بعنوان "ادعيلي يا اما"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

يذكر أن آخر ألبومات أمينة كان بعنوان "اللي راحوا"، والذي طرحته العام الماضي، وتضمن 10 أغنيات هي (سيدي، في شرع مين، اللي راحوا، على جمر الهوى، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، ارجع لبيتك، صحبتى، آه بحبه، وغيرها).