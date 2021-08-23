قالت المطربة السورية لينا شماميان، إنها تحرص على إحياء حفلات في مناطق مختلفة داخل مصر، باعتبار ذلك يُمكِّنها من استكشاف الدولة والجمهور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأحد، أن أغنياتها مرتبطة دائمًا بحالات عاطفية مرّ بها الكثيرون لا سيّما خلال فترة الدراسة، مؤكدة أنها تعمل على لونها الغنائي منذ فترة طويلة.

ورأت أنها تكون على المسرح خلال إحياء الحفلات مختلفة تمامًا عن تسجيل الألبومات، باعتبار أن المسرح به إضاءة أكبر وتفاعل أكثر، كما يتيح لها فرصة التنوع بين تقديم الأغنيات المصرية أو التراث الشامي.

وأشارت إلى أن العاطفة التي تستقطب الجمهور لحضور حفلاتها هو الذي منحها هذا الرصيد لدى المتابعين، مشيدة بحب الشعب المصري للحياة وأنه يجيد سماع الأغنيات، بمعنى أنه إذا لم يُعجب بالصوت فلن يتفاعل معه.

وأكدت «لينا»، أنها تشعر خلال حفلاتها بأن الجمهور المصري يحضتنها، وأنها لا تشعر بالغربة على الإطلاق على الرغم اختلاف نوعية الكلمات وكذا طريقة اللهجة.

وكانت «لينا» قد قدمت عددًا من أغنياتها في حفل أحيته على خشبة مسرح محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين.