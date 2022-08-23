منظمات إغاثية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

حذر ممثلو المنظمات الأممية والمحلية، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل نقص التمويل وتقليص التدخلات الإنسانية.

وشدد ممثلو المنظمات - وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية نظمها ائتلاف صنعاء للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مدينة مأرب بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني - على أهمية تعزيز وتشجيع العمل الإنساني لمساعدة الضعفاء والدور الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لتخفيف الأزمة الإنسانية خلال السنوات الماضية من الحرب.

يذكر أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، والتي تكتظ بالنازحين، وتحتضن أكثر من 62% من نسبة النازحين في اليمن.

وكان برنامج الغذاء العالمي أكد - في يونيو الماضي - أنه اضطر إلى تعليق جميع أنشطته في اليمن، وقد يتجه إلى إجراء مزيد من التخفيض بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمواجهة المتطلبات الإنسانية في اليمن خلال الشهور الستة القادمة.

وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأسر المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول إلى أكثر من ستة وثلاثين ألف أسرة غالبيتها من النازحين، خلال الفترة بين منتصف يوليو الماضي ومنتصف أغسطس الجاري.