الأمم المتحدة تلجأ لاستخدام الدراجات والإبل في نقل المساعدات باليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اللجوء لاستخدام الإبل والدراجات النارية لنقل المساعدات في اليمن.

وأفاد البرنامج الأممي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بأنه "تم قطع العديد من الطرق بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة في اليمن، مما ترك القرى معزولة، مع عرقلة وصول البرنامج إلى العائلات الضعيفة".

وأوضح أنه "باستخدام الجمال والدراجات النارية والشاحنات، يقوم برنامج الأغذية العالمي بكل ما يلزم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أعلن أول أمس الأحد أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات واسعة النطاق التي شهدتها اليمن خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري أدت إلى تضرر أكثر من 36 ألف أسرة غالبيتها في مواقع ومخيمات النزوح".

وبين المكتب أن "الفيضانات أدت إلى تدمير الممتلكات وسبل العيش، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية مثل الطرق، وتسببت بخسائر في الأرواح".

ووفق تقارير يمنية محلية، أدت الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى وفاة أكثر من 100 شخص، غالبيتهم في محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أدت إلى هدم مئات المنازل وتضرر آلاف أخرى في محافظات عدة.