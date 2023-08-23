أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة "صيف شبابنا"، ومبادرة الأزهر الشريف "وطن يجمعنا"، في القرى الأكثر احتياجا بديرمواس "دلجا، البدرمان، بني حرام"، لدعم المواطنة وقبول الآخر، وإزالة الفوارق بين طوائف الشعب المصري.

ومن هذا المنطلق، استكمل اليوم تنفيذ فعاليات المهرجان الرياضي في ألعاب القوى، ضمن خطة قسم الرياضة بإدارة شباب ديرمواس بمركز شباب بني حرام، بمشاركة مراكز شباب: الناصرية أ، بني حرام، اسمو العروس، تنافست في الجري على مسافات: 100 متر ، 400 متر، 800 متر, 1500 متر، ووثب طويل.

وتم التنفيذ بملعب مركز شباب بني حرام، وتستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري بمركزي شباب دلجا، البدرمان في القرى الأكثر احتياجا، وذلك بحضور عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس، صبحى أحمد عبد الظاهر وكيل الإدارة ورئيس قسم الرياضة، محمد أحمد محمد رئيس قسم الهيئات الرياضية والأخصائي الرياضي بإدارة شباب ديرمواس، وعمرو الجبالي مدير مركز شباب بني حرام، وأيمن محمد عبد اللطيف مسئول الأنشطة بمركز الشباب.