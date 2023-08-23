ناخبو زيمبابوي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يتوجه الناخبون في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس إيمرسون منانجاجوا بفترة ولاية ثانية.



ويعد أقوى منافسي منانجاجوا هو نيلسون تشاميسا من حزب "ائتلاف المواطنين من أجل التغيير"، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، والذي كان قد خسر أمام منانجاجوا بفارق ضئيل في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2018.



وأفادت تقارير بوجود أوجه قصور خطيرة في العملية الانتخابية خلال الفترة التي سبقت التصويت، حيث أشارت العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى ترهيب الناخبين، وتزوير القوائم الانتخابية، وتعيين أنصار حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو-بي إف) الحاكم، في اللجنة الانتخابية.



وحتى بعد فتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، أشارت تقارير إلى حدوث تأخيرات في عمليات التصويت فى بعض مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد بسبب عدم تسليم المستندات اللازمة في الوقت المحدد لها.



ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء. وسيكون لدى اللجنة الانتخابية خمسة أيام فيما بعد لإعلان النتائج الرسمية، وذلك على الرغم من أنه من المتوقع صدور النتائج الأولية في توقيت أقرب.