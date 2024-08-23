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إزالة 391 إشغال طريق في دمنهور

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 12:17 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 12:17 م

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة أحمد فرغلي، جهودها في إزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجًا للمواطنين في عدد من مناطق وشوارع المدينة.

وأشرف محمد مسعود، نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير، رئيس قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، على الحملة التي أسفرت عن إزالة 391 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك من مناطق عدة في المدينة، تشمل أرض أدمون، الجمهورية، الجيش، النادي الاجتماعي، عبد السلام الشاذلي، الكورنيش، والساعه.

كما تم التحفظ على الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


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