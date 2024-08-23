 مدرب إنتر ميامي يكشف موعد عودة ميسي

أكد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي اليوم الجمعة، أن تعافي ليونيل ميسي المصاب يسير في الطريق الصحيح، وأكد أنه على الرغم من عدم وجود موعد محدد حتى الآن لعودته، سيعود قبل انتهاء موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال مارتينو لوسائل الإعلام "إنه لا يتدرب مع المجموعة لكنه موجود بالفعل في الملعب ويعمل مع المدربين البدنيين. إنه يتقدم بشكل جيد. كان من المتوقع أنه لن يشارك مع الأرجنتين (في مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر)؛ لأنه ليس جاهزًا للعب بعد، لكننا نواصل بشكل جيد".

وأضاف: "لا يوجد تاريخ تقديري (للعودة). علينا أن نبدأ في معرفة ما يشعر به عندما يشارك في الحصص التدريبية"، لكنه أكد أن ميسي سيعود للعب قبل مرحلة (بلاي أوف) في الدوري الأمريكي.

وستكون الجولة الأخيرة للدوري يوم 19 أكتوبر، بينما ستبدأ الجولة الأولى من المرحلة الإقصائية في 26 أكتوبر.

ويعاني ميسي من إصابة في الكاحل منذ نهائي كوبا أمريكا في 14 يوليو، التي توج بها مع منتخب الأرجنتين.

وبين فترة غيابه بسبب مشاركته في البطولة القارية والإصابة، لم يلعب ميسي مع إنتر ميامي منذ 1 يونيو.

وبعد إقصائه من كأس الدوري، يعود الفريق إلى المنافسة المحلية يوم السبت بمواجهة قوية ضد سينسيناتي، الذي يحتل المركز الثاني.