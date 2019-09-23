الأهلي يتقدم على سموحة بهدف رمضان صبحي في الشوط الأول

نجح الاهلي في التقدم على سموحة في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء أحرزه رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة بتمريرة سحرية من مروان محسن، لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة ويضعها من فوق رأسه.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل متوازن سعيا لتحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري هذا الموسم لتكون خطوة أولى للحفاظ على الدرع وتحقيق اللقب رقم 42.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني أكثر من تغيير على التشكيلة الأساسية التي خاض بها لقاء السوبر على رأسها الدفع بمروان محسن وجيرالدو دا كوستا وأيمن أشرف ورامي ربيعة.

فرض الأهلي سيطرته على المباراة منذ البداية في حين لجأ سموحة للعب بشكل دفاعي مع كثافة عددية في وسط الملعب لغلق المساحات على طرفي الأهلي رمضان صبحي وجيرالدو.

لجأ سموحة للهجمات المرتدة لكسر سيطرة الأهلي حيث انطلق محمد الترهوني من الناحية اليسرى وقام بإرسال كرة عرضية خطيرة، لكن الشناوي كان لها بالمرصاد، ورد معلول سريعا بهجمة منظمة مع مجدي أفشة وأرسل عرضية نموذجية حولها رمضان صبحي بالرأس لكن الهاني سليمان تصدى لها لتعود الكرة لرمضان ليسدد لكن في يد حارس سموحة.

هجمات الأهلي لم تتوقف وقام رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة باختراق دفاعات سموحة من العمق بالتعاون مع مروان محسن وانفرد بالمرمى ووضع الكرة ببراعة من فوق الهاني سليمان معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول.

الأهلي واصل سيطرته بعد الهدف رغم محاولة سموحة على استحياء استغلال سرعات مهاجمه رونالدو وانجا لتشكيل خطورة على مرمى الأهلي.

هجمات الأهلي استمرت عن طريق انطلاقات رمضان صبحي رفقة معلول ومجدي أفشة الذي مرر كرة بينية لرمضان صبحي وبدوره مررها لمروان داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في يد حارس سموحة.

وفي الدقيقة 27 حصل أيمن أشرف مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء بعد تدخله مع أحمد حمص لاعب سموحة وبعدها حصل محمد الترهوني على بطاقة صفراء هو الآخر نتيجة التدخل بعنف مع رمضان صبحي لاعب الأهلي.

الأهلي سيطر على وسط الملعب وتحكم في الأداء وأرسل محمد هاني عرضية من الجانب الأيمن حاول مروان محسن استغلالها لكنه سقط أرضا بسبب الالتحام مع يوسف ديوب لاعب سموحة خرج على إثرها من الملعب وحل النيجيري جونيور أجايي بدلا منه في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

استغل اسلام جمال تمريرة حمدي فتحي الخاطئة وسدد على مرمى الشناوي الذي أخرج الكرة لضربة ركنية واستغلها لاعبو سموحة في تشكيل خطورة جديدة على مرمى الشناوي الذي تصدى للكرة مرة اخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.