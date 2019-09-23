بولت: فان دايك يستحق لقب «الأفضل» في العالم لكني سأصوت لرونالدو

لكن بولت جدد التأكيد في حواره مع موقع الفيفا، أنه تخلى عن ذلك، موضحا: "أحب مزاولة كرة القدم، لكن في سني ومع التزاماتي الأخرى، كان من الصعب أن أخصص الوقت المطلوب لأنجح على مستوى احترافي. سأواصل المشاركة في مباريات المشاهير واللقاءات الخيرية".