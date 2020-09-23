 فيديو.. التنمية المحلية: 30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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فيديو.. التنمية المحلية: 30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 2:38 ص

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح خلال المرحلة الأولى ولم يدفعوا مبلغ الجدية عليهم التقدم لدفع المبلغ قبل تاريخ 30 سبتمبر، حتى يُعتد بطلبهم.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن عدد الذين تقدموا للتصالح خلال المرحلة الأولى ولم يدفعوا مبلغ الجدية، حوالي 185 ألف مواطن.

وأشار إلى أن الطلبات يتم فحصها ثم تعمل اللجان عليها وتقر طلبات التصالح الخاصة بها، موضحًا أن المواطن من الممكن أن يُنيب وكيلًا عنه للاستعلام في الحي عما إذا كانت وحدته مرخصة أم لا.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى أن البحيرة تتصدر طلبات التصالح، خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها القاهرة بمعدل 4946 طلبًا، ثم محافظة الجيزة بمعدل 4260 طلب تصالح.

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