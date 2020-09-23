أرجع وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو اليوم الأربعاء وحشية الشرطة إلى "السلوك الفردي" لبعض الضباط، بعد أن قالت المحكمة العليا إن الشرطة استخدمت بشكل ممنهج القوة المفرطة في فض الاحتجاجات.

وقالت المحكمة، في حكم غير مسبوق صدر أمس الثلاثاء، إن الشرطة استخدمت قوة غير متناسبة خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في نوفمبر وديسمبر عام 2019.

وأسفرت تلك المظاهرات، التي تحول بعضها إلى أعمال عنف، عن عدة قتلى ومئات الجرحى.

وارتفعت حصيلة القتلى خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات في الأسبوع الثاني من سبتمبر من هذا العام، والتي اندلعت بعد مقتل رجل على يد الشرطة. وشهدت المظاهرات أعمال شغب واسعة النطاق وخلفت 13 قتيلا.

وقالت المحكمة العليا في تعليقها على احتجاجات 2019 بشكل أساسي إنه كان هناك "انتهاك منهجي" للحق في الاحتجاج، وخاصة من قبل شرطة مكافحة الشغب.

كما أمرت المحكمة وزير الدفاع بالاعتذار عن هذه "التجاوزات". لكنه اعترف فقط بأنه "ربما كانت هناك تجاوزات" من قبل بعض ضباط الشرطة وأضاف أن هذه الحالات قيد التحقيق.

كما أمرت المحكمة العليا السلطات بضمان الحق في الاحتجاج السلمي ومنعت الشرطة من استخدام بنادق من عيار 12 مم.